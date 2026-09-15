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Русская Семёрка

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Сибирский синдром: почему беглые каторжане теряли речь

Сразу надо оговориться, «сибирского синдрома» не существует ни в Международной классификации болезней, ни в отечественных руководствах по психиатрии.

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