Зурабишвили раскрыла, что будет делать после ухода с поста президента Грузии

Короче говоря готовится к штурму,собирает агентуру.Я её просто арестовал и в женской колонии поместил!

Станислав Пирнач

Она ж француженка Оставьте её там в покое. А коронованным особам во Франции давно прибор изобрели. Если замышляют не доброе для большинства народа, то мыслительный орган этим прибором французы орган успокаивали. Причём очень надёжно .