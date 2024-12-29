Политика как он...
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Политика как она есть

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Зурабишвили раскрыла, что будет делать после ухода с поста президента Грузии

Зурабишвили раскрыла, что будет делать после ухода с поста президента Грузии

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили после ухода со своего поста намерена проводить встречи с представителями бизнеса, госслужащими, протестующими, а также ездить за границу и «возвращаться обратно».

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Комментарии
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Eduard
Иди носки вяжи старая дура!
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17 час.
Eduard
Короче говоря готовится к штурму,собирает агентуру.Я её просто арестовал и в женской колонии поместил!
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17 час.
Станислав Пирнач
Она ж француженка Оставьте её там в покое. А коронованным особам во Франции  давно прибор изобрели. Если замышляют не доброе для большинства народа, то мыслительный орган этим прибором французы орган успокаивали. Причём очень надёжно .
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16 час.

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