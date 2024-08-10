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Группа "Катюша" провела концерт для военнослужащих в едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве

Группа "Катюша" провела концерт для военнослужащих в едином пункте отбора на военную службу по контракту в Москве

Группа "Катюша" посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве. Участницы группы - Нана Хатл, Юлия Поленкова и Анастасия Щепакина - впервые увидели процесс отбора в армию на фоне обычной жизни города.

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