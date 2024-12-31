В аэропорту Казани сняли временные ограничения

В казанском аэропорту сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов, пишет «Газета.ru». Эти меры были введены для обеспечения безопасности полетов, и, как сообщает Росавиация, в результате их действия два самолета, направлявшихся в Казань, приземлились на запасном аэродроме в Нижнекамске.