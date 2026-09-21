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Россиянам назвали подходящие ткани для верхней одежды на осень

Россиянам назвали подходящие ткани для верхней одежды на осень

Для осенней верхней одежды стоит учитывать плотность ткани, подкладку и водоотталкивающую обработку. В переменчивую погоду практичнее сочетать утепляющий слой с защитой от ветра и осадков, сообщает Ura.

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