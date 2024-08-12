Мошенники придумали убедительную схему обмана с Госуслугами

Аферисты используют неосведомленность россиян о нюансах оформления доверенности и не дают времени опомниться Новую схему обмана с использованием сервиса Госуслуги и приложения для электронной подписи «Госключ» придумали мошенники.
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