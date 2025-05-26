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Царьград

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Обмен пленными: Среди возвращённых ВСУ боец, названный "подонком" командиром

Обмен пленными: Среди возвращённых ВСУ боец, названный "подонком" командиром

Россия передала Украине Анатолия Тараненко, бойца ВСУ, в ходе обмена пленными. Тараненко, известный своими действиями, обсуждается в соцсетях после обмена, проведённого по соглашению в Стамбуле.

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