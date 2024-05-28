Эксперты рассказали, как избавиться от курения

Табачная зависимость считается одной из самых распространённых эпидемий за всю историю человечества. Ежегодно от причин, связанных с курением, происходит почти 6 миллионов смертей, из которых более 5 миллионов – это сами курильщики, а остальные – те, кто находились рядом и подвергались воздействию так называемого вторичного табачного дыма.