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Дело не в ядерной бомбе, а в нефти! Кто моргнет первый: Трамп или Иран

Дело не в ядерной бомбе, а в нефти! Кто моргнет первый: Трамп или Иран

Не все помнят, что за претензии были у Трампа к Ирану. Трамп утверждал, что нужно заменить международный договор о контроле над иранской ядерной программой, который подписала администрация Барака Обамы, другим — усовершенствованным.

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