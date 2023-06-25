Спички - не игрушка

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Какие «друзья» России решили половить рыбку в мутной украинской воде?

Какие «друзья» России решили половить рыбку в мутной украинской воде?

СВО при всём трагизме этого этапа нашей жизни ярким прожектором высветила множество печальных фактов, которые мы долгое время не желали видеть, и уж тем более не желали их принять.

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