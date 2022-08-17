Архівне фото: американські винищувачі F-16 беруть участь у навчаннях Vigilant Ace у Південній Кореї, 6 грудня 2017 року США і Південна Корея незабаром розпочнуть спільні військові навчання Учення Ulchi Freedom Shield проводяться у зв'язку зі зростанням загроз з боку КНДР Сполучені Штати та Південна Корея розпочнуть наступного тижня найбільші за останні роки спільні військові […] Сообщение США та Південна Корея незабаром розпочнуть спільні військові навчання появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.