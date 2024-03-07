Приметы и поверья на 8 марта: почему в этот день не стоит делать уборку Даниил АрхаровПоликарпов день, отмечаемый 8 марта, имеет необычные традиции и поверья, которые могут повлиять на ход событий в вашей жизни.
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