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Приметы и поверья на 8 марта: почему в этот день не стоит делать уборку

Приметы и поверья на 8 марта: почему в этот день не стоит делать уборку

Приметы и поверья на 8 марта: почему в этот день не стоит делать уборку Даниил АрхаровПоликарпов день, отмечаемый 8 марта, имеет необычные традиции и поверья, которые могут повлиять на ход событий в вашей жизни.

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