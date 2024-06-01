Дмитрий Миляев поздравил жителей Тульской области с Международным днем защиты детей

Первого июня мы отмечаем один из самых теплых праздников – Международный день защиты детей. Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Дмитрий Миляев поздравил жителей Тульской области с этим важным праздником.
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