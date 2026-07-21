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Индикар. Палоу выиграл отложенную гонку в Нэшвилле

Пилот « Эрроу Макларена » Алекс Палоу одержал победу в гонке « Индикара » в Нэшвилле. Из-за погодных условий дистанция заезда была сокращена с 300 до 225 кругов.

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