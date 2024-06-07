Минкульт РФ планирует изменить правило выдачи прокатных удостоверений

В России готовятся поправки в законодательство в части выдачи прокатных удостоверений. Новые уточнения захотели сделать в Минкультуры, Совете Федерации и администрации президента, которые будут вносить изменения в сам закон, сообщил директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Дмитрий Давиденко в ходе ПМЭФ.