Операторов обязали отключать мобильную связь по требованию ФСО

Если оператор не ограничит работу мобильной связи по требованию ФСО, он может потерять право на использование частотного спектра Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) обязала крупнейших российских операторов связи временно ограничивать работу радиоэлектронного оборудования по требованию Федеральной службы охраны (ФСО).
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