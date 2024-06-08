В Baldur's Gate 3 есть пасхалка на следующую игру студии Larian, но игроки её пока не на...

В Baldur's Gate 3 есть пасхалка на следующую игру студии Larian, но игроки её пока не нашлиДиректор Baldur’s Gate 3 Свен Винке рассказал, что в игре есть как минимум одно пасхальное яйцо для неанонсированной следующей игры Larian Studios.
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