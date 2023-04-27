Хельмут Марко: Соперникам Red Bull не выиграть титул

Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко уверен, что даже прогресс по ходу сезона не поможет соперникам австрийской команды отыграть отставание от действующих чемпионов и побороться за титулы в сезоне-2023.
Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко уверен, что даже прогресс по ходу сезона не поможет соперникам австрийской команды отыграть отставание от действующих чемпионов и побороться за титулы в сезоне-2023.
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