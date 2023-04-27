autosprot.com

19 подписчиков

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Вчера Путин присвоил звание Героя России русскому офицеру Алексею Попову - вот это звезда, а этот клоун чего добился?!«Больше жести». А...
  • Антон
    Это от бессильной злобы))Дакар проигнориро...
  • Александр
    Господи,уж нее знают  где бы ещё укусить!Дакар проигнориро...

Хельмут Марко: Соперникам Red Bull не выиграть титул

Хельмут Марко: Соперникам Red Bull не выиграть титул

Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Хельмут Марко уверен, что даже прогресс по ходу сезона не поможет соперникам австрийской команды отыграть отставание от действующих чемпионов и побороться за титулы в сезоне-2023.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх