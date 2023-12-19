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Новости Тамбова

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Росприроднадзор нашёл в Тамбове ещё одну несанкционированную свалку

Росприроднадзор нашёл в Тамбове ещё одну несанкционированную свалку

Государственный инспектор Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора при осмотре территории в районе Озёрного проезда областного центра обнаружил свалку твёрдых коммунальных отходов.

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