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Владимирские новости

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В Юрьев-Польском судят нетрезвого водителя-рецидивиста

В Юрьев-Польском судят нетрезвого водителя-рецидивиста

Мужчина ранее был наказан штрафом в 45 тыс. рублей и лишением прав на 1,5 года за пьяное вождение, но снова сел за руль в нетрезвом виде.

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