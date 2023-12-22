МО РФ: российские Су-34 ударили управляемыми бомбами по командному пункту ВСУ

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых фронтовых бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России ударили по командному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.
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