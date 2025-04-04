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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прокуратура не возбудит уголовное дело против Моуринью из-за расизма

Напомним, после матча 25-го тура чемпионата Турции между «Фенербахче» и «Галатасараем» (0:0) португалец заявил, что запасные игроки и тренеры соперника «прыгали, как обезьяны».

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