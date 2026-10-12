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Компания CATL возглавила глобальный рейтинг патентов на батареи

Компания CATL возглавила глобальный рейтинг патентов на батареи

Компания CATL официально обошла LG Energy Solution и заняла первое место в мире по количеству патентных семейств в батарейной отрасли.

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