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OilPrice

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Japanese Refiners Buy Middle East Crude Through Ship-to-Ship Transfers

Several Japanese oil tankers are returning to the Middle East to pick up crude cargoes for Japan’s refineries, but none of these are moving into the Persian Gulf through the Strait of Hormuz.

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