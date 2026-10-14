Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Сколько получали советские космонавты за полёт

Советская власть не любила говорить о деньгах героев. Космонавт в официальной картине мира летал за Родину, а не за зарплату, и вопрос о гонораре за полёт считался почти неприличным.

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