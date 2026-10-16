Дефицит бюджета Нижегородской области на 2026 год вырастет на 5,96 млрд рублей и достигнет 65,22 млрд рублей после корректировки доходной и расходной частей.
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