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"Внезапный апокалипсис?": что сейчас творится в центре Владивостока гадают в Сети (видео)

"Внезапный апокалипсис?": что сейчас творится в центре Владивостока гадают в Сети (видео)

В социальной сети Instagram (12+) жители Владивостока обсуждают видео, сделанное в центре города. Происходящее на записи серьезно удивило горожан.

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