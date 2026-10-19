В Перми 20 октября в кинотеатре «Синема Парк Планета» состоится первый публичный показ документальной ленты Егора Астахова «Больше чем марафон» об ультрамарафонке Александре Морозовой.
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