Два человека погибли при возгорании на нефтепроводе в Оренбургской области

Два человека погибли в результате возгорания нефтепровода на территории Гаршинского месторождения в Курманаевском районе Оренбургской области, сообщает прокуратура региона 10 сентября в своем Telegram-канале.
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