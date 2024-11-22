3 причины по которым ассимиляция мигрантов в России невозможна

Sergiy Che

"...Вспомните Косово, как выдавили косовары православных сербов со своей исторический Родины...." © - Помним - сучье коммунячье правительство тоталитарное как обычно применяло принцип "разделяй и властвуй" - Иосип Броз Тито самый многочисленный этнос - православных сербов так притеснял (потому что сам был хорватом из католиков)) ну и конечно фашисты в оккупацию постарались - ЦИТАТА: "...В годы Второй мировой войны территории Косова и Метохии были оккупированы Италией и включены в состав Албании. Албанскими националистами были убиты тысячи сербов и черногорцев. По разным данным от 100 до 200 тысяч сербов покинули эти земли. На их место из Албании переселились от 70 до 100 тысяч албанцев. После освобождения в 1944 году Народно-освободительная армия Югославии столкнулась с серьезным сопротивлением косовских албанцев. К июлю 1945 года их отряды были разгромлены или вытеснены в соседние страны. Стремясь успокоить местных албанцев, недовольных возвращением Косова в состав Сербии, глава югославских коммунистов Броз Тито запретил изгнанным сербам возвращаться в Косово и пообещал рассмотреть вопрос о возможном объединении Югославии с Албанией. Между тем, косовские албанцы продолжали оставаться недовольными. Лидер Албании Энвер Ходжа писал в ЦК ВКП (б) в 1949 году: «Демократические и национальные права албанского национального меньшинства Косово и Метохии совершенно не соблюдаются. Никакой связи с Албанией!». Предоставление Косову автономии и открытие там албанских школ Ходжа расценил как демагогию, так как «идеал — соединение с Албанией — остался неосуществленным». До середины 1960-х гг. ситуация в крае была под жестким надзором Службы государственной безопасности, которую возглавлял один из ближайших соратников Тито Александр Ранкович. После его отставки, по мнению американского историка Крейга Нейшна, в крае сложились условия для более свободных проявлений инакомыслия, а дальнейшая суверенизация Косова сделала возможным дискриминацию сербского меньшинства албанцами. Новым шагом в автономизации Косова и Метохии стало принятие Югославией Конституции 1963 года. Согласно ее положениям, национальные меньшинства стали именоваться народностями, а автономные области получили статус краев. В 1969 году название края было изменено на Автономный край Косово. В это время руководство косовских коммунистов во главе с Фадилем Ходжей требовало от федеральных властей равноправия языков народов и народностей в стране, переименования устава автономного края в Конституцию, определения СФРЮ как содружества равноправных народов и народностей, создания в крае Конституционного суда. В 1968 году в Косове и Македонии произошли выступления албанской молодежи. Демонстранты требовали дать краю статус республики, принять новую конституцию, объединить территории с албанскими населением в разных республиках..." © и т.д. и т.п. 😉