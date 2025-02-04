МВД Сирии: САР заинтересована в сотрудничестве с Россией

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Сотрудничество с Россией отвечает интересам Сирии и является частью усилий по построению отношений с другими странами, заявил министр внутренних дел новой администрации страны Али Каддах.
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