Grand Chess Tour. Бухарест. 4-й тур. Непомнящий встретится с Со, Фируджа сыграет с Гукешем, другие партии

Турнир завершится 5 июля. Grand Chess Tour Второй этап Superbet Chess Classic Romania Бухарест, Румыния 4-й тур Начало партий – 18:30 по московскому времени Фабиано Каруана (США) – Богдан-Даньел Дяк (Румыния) Ян Непомнящий (Россия) – Уэсли Со (США) Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Аниш Гири (Нидерланды) Алиреза Фируджа (Франция) – Гукеш Доммараджу (Индия) Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) – Максим Вашье-Лаграв (Франция) Турнирное положение: Каруана, Гукеш – по 2, Непомнящий, Со, Вашье-Лаграв, Прагнанандха, Гири, Фируджа – по 1,5, Абдусатторов, Дяк – по 1.
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