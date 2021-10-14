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Трусова хочет быть лучше Чена и Ханю: «Стараюсь ставить рекорды»

Трусова хочет быть лучше Чена и Ханю: «Стараюсь ставить рекорды»

«Русская ракета» разгоняется перед Олимпиадой-2022, чтобы в Пекине улететь в космос. Старт был дан еще в сентябре, когда на контрольных прокатах в Челябинске Александра Трусова впервые в истории фигурного катания исполнила пять четверных прыжков.

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