Трусова хочет быть лучше Чена и Ханю: «Стараюсь ставить рекорды»

«Русская ракета» разгоняется перед Олимпиадой-2022, чтобы в Пекине улететь в космос. Старт был дан еще в сентябре, когда на контрольных прокатах в Челябинске Александра Трусова впервые в истории фигурного катания исполнила пять четверных прыжков.