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Медведев: Европейцы мерзнут без российского газа

Медведев: Европейцы мерзнут без российского газа

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что прекращение поставок российского газа в Европу привело к тому, что люди замерзают, а многие производства останавливаются.

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