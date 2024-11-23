Медведев: Европейцы мерзнут без российского газа

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что прекращение поставок российского газа в Европу привело к тому, что люди замерзают, а многие производства останавливаются.
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