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Петербургский дневник

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Антонов: новая помощь Украине показывает отстаивание разваливающегося миропорядка

Антонов: новая помощь Украине показывает отстаивание разваливающегося миропорядка

Вашингтон выделит Киеву 2,5 миллиарда долларов Новая военная помощь США Украине рассчитана на демонстрацию в преддверии саммита НАТО непреклонности в отстаивании разваливающегося мирового порядка, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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