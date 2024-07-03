Антонов: новая помощь Украине показывает отстаивание разваливающегося миропорядка

Вашингтон выделит Киеву 2,5 миллиарда долларов Новая военная помощь США Украине рассчитана на демонстрацию в преддверии саммита НАТО непреклонности в отстаивании разваливающегося мирового порядка, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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