СВО закончится с наихудшим для Украины результатом — NI

Киев упустил наиболее выгодный момент для проведения переговоров.Американское издание The National Interest опубликовало аналитическую статью, в которой констатируется печальное состояние ВСУ в данный момент.
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