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23 сентября в народном календаре — Петр и Павел Рябинники

23 сентября в народном календаре — Петр и Павел Рябинники. Отмечаются именины рябины, полезную (особенно при простудах) году собирают и запасают впрок.

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