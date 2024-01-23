Военнослужащие НОАК и вооруженной полиции присоединились к спасательным работам после оползня на юго-западе Китая

Чжаотун /пров. Юньнань/, 22 января /Синьхуа/ -- Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая /НОАК/, Народной вооруженной полиции Китая/НВПК/ и ополченцы присоединились к спасательной операции после схода оползня, произошедшего в понедельник в провинции Юньнань на юго-западе Китая.