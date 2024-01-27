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Максима Галкина не пустили в Индонезию

Максима Галкина не пустили в Индонезию

По словам артиста, ему отказали во въезде по просьбе российских властейЮморист Максим Галкин (признан иноагентом) сообщил, что ему отказали во въезде в Индонезию.

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