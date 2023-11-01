Как и когда на Руси появились евреи

Зоя Копань

Ну что может понравиться евреям изгнанным из "демократичной просвещенной Европы", только то что можно охмурять, вешать лапшу наивному "Ивану"! И это показало и революция 1917 года, где каждый третий был еврей(все им в стороне не сидится, прямо зужжит в одном месте), и в 90-годы где пришли реформаторы почти все этой" почтенной"национальност и, мошенники на которых пробы ставить негде Чубайс, Фридман, Ходорковский, Немцов, Березовский, и т д, это о чем то Вам говорит, значит во всей этой катавасии были задействованы силы израильского лобби, развалить нашу страну!