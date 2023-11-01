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Как и когда на Руси появились евреи

Как и когда на Руси появились евреи

Известно, что евреи живут на территории России, Украины и Беларуси с незапамятных времен. Удивительно, но самый первый аутентичный документ Киевской Руси, найденный учеными, был написан не на славянских языках, а именно на иврите.

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Комментарии
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Зоя Копань
Ну что может понравиться евреям изгнанным из &quot;демократичной просвещенной Европы&quot;, только то что можно охмурять, вешать лапшу наивному &quot;Ивану&quot;! И это показало и революция 1917 года, где каждый третий был еврей(все им в стороне не сидится, прямо зужжит в одном месте), и в  90-годы где пришли реформаторы почти все этой&quot; почтенной&quot;национальност и, мошенники на которых пробы ставить негде Чубайс, Фридман, Ходорковский, Немцов, Березовский,  и т д, это о чем то Вам говорит, значит во всей этой катавасии были задействованы силы израильского лобби, развалить нашу страну!
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