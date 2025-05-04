Внуково вновь принимает самолеты в обычном режиме

Ограничения отменили в 10:30 мск.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»В аэропорту Внуково сняты ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил 4 мая официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
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