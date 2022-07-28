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«ФХР управляют одни люди, а сборной – другие. Ситуация нездоровая». Плющев о продлении Жамнова

Владимир Плющев высказался о продлении контракта с тренером сборной России Алексеем Жамновым. «Сама ситуация, при которой ФХР управляют одни люди, а национальной сборной другие — нездоровая.

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