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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Нет никакого отстранения Соболева – идет процесс сделки в «Зенит». Эта ситуация уже месяц в «Спартаке». Шикунов о форварде

«Нет никакого отстранения Соболева – идет процесс сделки в «Зенит». Эта ситуация уже месяц в «Спартаке». Шикунов о форварде

«Я считаю, что нет никакого отстранения Соболева в «Спартаке» – просто идет процесс сделки в «Зенит».

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