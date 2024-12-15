Депутат рады указал на слабое положение Украины в сравнении с РФ

Украина никогда не будет в сильном положении в переговорах с РФ. Об этом 14 декабря заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в украинском СИЗО по подозрению в государственной измене.
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