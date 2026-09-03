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Первая передышка: когда у школьников начнутся осенние каникулы

Первая передышка: когда у школьников начнутся осенние каникулы

Российские школы уже получили рекомендации Минпросвещения по организации каникул 2026/2027. Этот документ допускает обучение и по четвертям, и по триместрам, а каждой отдельной школе разрешает использовать федеральный календарный график либо составить собственный на его основе.

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