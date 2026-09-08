Tim Curry Played A Major Role In A Forgotten '80s Halloween TV Movie

Tim Curry's already a Halloween staple to movie fans thanks to Rocky Horror, but he also starred in an obscure TV movie from the '80s his fans need to see.
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