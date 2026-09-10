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Оптимальная дневная норма потребления сахара по рекомендациям эксперта EMC

Оптимальная дневная норма потребления сахара по рекомендациям эксперта EMC

Дневная норма потребления сахара не должна превышать 12 чайных ложек, при этом оптимальным считается сокращение этого показателя до 6 чайных ложек в день.

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