Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов ставит ряд крайне неприятных вопросов на фоне вчерашнего решения Духовного управления мусульман России о фактическом разрешении многожёнства для мусульман, что в корне противоречит нашему законодательству.