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«Чем это всё закончится?» — острые и неприятные вопросы о разрешении многожёнства в России

«Чем это всё закончится?» — острые и неприятные вопросы о разрешении многожёнства в России

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов ставит ряд крайне неприятных вопросов на фоне вчерашнего решения Духовного управления мусульман России о фактическом разрешении многожёнства для мусульман, что в корне противоречит нашему законодательству.

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