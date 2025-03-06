Психолог высказалась о доверии к партнеру после измены

Клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, можно ли доверять партнеру после измены.В беседе с «Радио 1» в четверг, 6 марта, специалист отметила, что одна измена вовсе не значит, что партнер вновь примется за старое, ведь люди зачастую ошибаются.