Поздравляем от всей души Бугаеву Кристину Ивановну с Праздником 8 Марта!!!🌸🌸🌸 Учитель. Так много смысла заложено в этом слове… Вы опора и поддержка, учитель и наставник для детей.
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Поздравляем от всей души Бугаеву Кристину Ивановну с Праздником 8 Марта!!!🌸🌸🌸 Учитель. Так много смысла заложено в этом слове… Вы опора и поддержка, учитель и наставник для детей.